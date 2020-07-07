07 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Deniz Türüç oyundan alınmasına tepki gösterdi!

Deniz Türüç oyundan alınmasına tepki gösterdi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ile karşılaşan Fenerbahçe'de milli futbolcu Deniz Türüç oyundan alındığı sırada çok sinirlenerek tepki gösterdi. İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün yerine Garry Rodrigues oyuna dahil olunca Türüç, çok sinirlendi. Karara tepki gösteren Türüç, yedek kulübesine sert bir şekilde vurdu ve itirazlarını sürdürdü.

İşte o anlar:


Görüntüler beINSports'tan alınmıştır...

Deniz Türüç, daha önce Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe - maçının 61. dakikasında oyundan çıkarılırken sert bir şekilde itiraz etmişti.

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