Süper Lig: Kasımpaşa 2-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Mame Thiam ve 90+3. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 55. dakikada Mame Thiam ve 90+3. dakikada Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 32'ye çıkararak 11. sıraya yükseldi. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Fenerbahçe ise 43 puanla 7. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, 29 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.30'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Thiam'ın pas hatasında topu kapan Rodriguez, ceza alanı içine koşu yapan Ozan'ı düşündü. Ancak kaleci Ramazan doğru zamanlama yaparak araya girdi ve topun sahibi oldu.

22. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Muriqi'nin sol ayağıyla bekletmeden çektiği şut, yandan auta çıktı.

28. dakikada ceza alanına sarkan Hasan Ali'nin sert şutu kaleci Ramazan'dan döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Hasan Ali bu kez pasını Deniz'e çıkardı. Deniz'in sert şutu ise üstten auta çıktı.

30. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunu, kaleci Ramazan çeldi.

33. dakikada Hadergjonaj'in sağ kanattan açığı ortaya Hajradinovic kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Altay, topu kornere çeldi.

36. dakikada, sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında Rodriguez'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ozan'ın şutu, direkten oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Haddadi'nin pasıyla ceza alanı içinde buluşan Aytaç, önce topu düzeltti. Aytaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 28'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18:30'da başlayan karşılaşmada Fırsat Aydınus düdük çaldı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlendi.



Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1'lik skorla kazanılan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. Kaleyi Ramazan Köse'ye emanet eden tecrübeli teknik adam, savunma hattını, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah ve Haddadi'den oluşturdu. Orta sahasın ortasında Aytaç Kara ve Tirpan'ı görevlendiren Çapa, hücum hattında ise; Quaresma, Hajradinovic ve Thiam'ı sahaya sürdü. Çapa'nın gol yollarındaki tercihi ise Fode Koita oldu.







4 İSİM SINIRDA



Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesinde 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleci Fatih Öztürk, savunma oyuncuları Oussama Haddadi, Mickael Tirpan ve Zvonimir Sarlija; Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, hafta ortasında kupada kaybedilen Trabzonspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Karapınar, sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve yedek kulübesine çektiği Miha Zajc'ın yerine Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu 11'de görevlendirdi.



Kaleyi Altay Bayındır'a emanet eden Karapınar, savunma dörtlüsünü Dirar, Falette, Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'yi sahaya süren Tahir Karapınar, hücum kanatlarında Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirdi. 10 numara Deniz Türüç'ü sahaya süre Tahir Karapınar'ın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriqi oldu.





OZAN TUFAN 11'E DÖNDÜ



Sarı-lacivertlilerde kaptan Ozan Tufan, 1 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen ve bu cezasını Trabzonspor maçında çeken Ozan Tufan, ilk 11'de şans buldu. Tecrübeli orta saha oyucusunun 2 maçlık cezası, hafta ortasında 1 maça düşürülmüştü.

GUSTAVO STOPERE



Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında savunmanın ortasında görev aldı. Serdar Aziz'in sakatlığı, Jailson'un da istenilen performansı verememesi üzerine Tahir Karapınar, stoperde Falette'nin yanında Brezilyalı futbolcuya görev verdi. Yaptığı hatalarla tepkileri üzerine çeken Jailson ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.







FERDİ 10 NUMARADA BAŞLADI



Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında görev aldı. Gösterdiği performans teknik heyet ve taraftarların sevgisini kazanan genç futbolcu, kanatlarda görev alıyordu. Ancak eksikler sebebiyle bugün 10 numara pozisyonunda karşılaşmaya başladı.



EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEN DESTEK OLDU



Sarı-lacivertlilerde, kaptan Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Belözoğlu, sahadaki yerini alamazken, mücadeleyi tribünden takip etti. Emre Belözoğlu'nun tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü.

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