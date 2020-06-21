22 Haziran 2020, Pazartesi

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Süper Lig: Konyaspor 2-2 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Sivasspor 1 puanı uzatmalarda kurtardı
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

'in 28. haftasında Demir Grup , deplasmanda İttifak Holding ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri Skubic ve Milosevic'ten gelirken, konuk ekibin golleri Kone ve Skuletic'ten geldi.

'in 28. haftasında ile , Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Sivas ekibi, rakibiye uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kalarak 1 puanı kurtardı. Ev sahibi takımın golleri 37. dakikada Nejc Skubic ve Deni Milosevic'ten gelirken, konuk takımın gollerini 30. dakikada Arouna Kone ve 90+1. dakikada Petar Skuletic kaydetti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Bajic topu ağlara gönderdi ancak öncesinde Skubic ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

30. dakikada Yasin'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında kafa vuruşunu yapan Kone'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortasını uzak köşede tamamlayan Skubic maçta eşitliği sağladı. 1-1

44. dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla uzak köşede bulunan Milosevic'in vuruşu ağlarla buluştu ve Konyaspor'u öne geçirdi. 2-1

53. dakikada Anicic'in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ömer Ali'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

70. dakikada Alper'in pasıyla kale önünde topla buluşan Bajic'in vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.

90+1. dakikada Djarlek'in kullandığı köşe vuruşunda Skuletic kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-2

90+2. dakikada ceza sahasına giren Jonsson'un vuruşunu kaleci Samassa ayaklarıyla kurtardı.

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