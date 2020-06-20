Süper Lig: Yukatel Denizlispor 1-5 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, N'Koudou, Ljajic ve Diaby'nin golleriyle 5-1 mağlup ederek corona virüsü salgını sonrası ilk lig galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 10. dakikada Burak Yılmaz, 60. dakikada Gökhan Gönül, 67. dakikada Georges-Kevin N'Koudou, 75. dakikada Adem Ljajic ve 78. dakikada Abdoulay Diaby'nin attığı gollerle 5-1 mağlup ederek bu sezonki 14. galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada stat çevresinde patlatılan havai fişeklerden dolayı saha içinde seslerin duyulamaması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan karşılaşmayı durdurdu. Havai fişeklerin patlatılması durunca karşılaşma tekrar başladı.



10. dakikada Ljajic'in sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Ruiz'in kafa vuruşunda kaleci Tolgahan'dan seken topu Burak Yılmaz filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1



28. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aissati'nin içeri yaptığı ortada topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.



32. dakikada Beşiktaşlı futbolcuların hatasında topu kapan Lopes'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



38. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Murawski, kaleyi cepheden gören noktadan düzgün bir vuruş yaptı, genç file bekçisi Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.

39. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

53. dakikada Atiba'nın pas hatasında topu kapan Murawski'nin ara pasına hareketlenen Estupinan ceza alanına kadar girip yerden yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Ersin'in bacaklarının arasından ağlarla gönderdi. 1-1



61. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta havadan gelen topa ön direkte yükselen Gökhan Gönül'ün kafa şutunda top kalecinin yanında ağlara gitti. 1-2



67. dakikada Burak Yılmaz'ın savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pasta Kevin N'Koudou, meşin yuvarlağa gelişine çok sert vurdu ve oldukça şık bir gole imza attı. 1-3



75. dakikada Burak Yılmaz, Mustafa Yumlu'dan kaptığı topu Ljajic'e verdi. Boşnak futbolcu ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 1-4



78. dakikada Elneny'nin ceza alanına gönderdiği pasta topla buluşan Diaby, kaleci Tolgahan'ın solundan topu köşeye göndererek maçın skorunu ilan etti. 1-5

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yerine savunmada Enzo Roco'ya şans verdi. Yalçın, sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu Kevin Prince Boateng'in yerine Adem Ljajic'e formayı verirken, ileri uçta Güven Yalçın'ın yerine kart cezası sona eren Burak Yılmaz görev yaptı.

Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolculardan Abdoulay Diaby ve Tyler Boyd'u yedek kulübesinde oturturken, bu oyuncuların yerine Georges-Kevin N'Koudou ve Jeremain Lens'e görev verdi.

YUKATEL DENİZLİSPOR'DA ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, geçen haftaya göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Uygun, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin yerine orta sahada Kibong Mbamba'ya şans verdi. Kart cezalısı Zeki Yavru'nun yerine ise Tiago Lopes görev aldı.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Recep Niyaz ve Isaac Sackey de Beşiktaş'a karşı forma giyemedi.

STAT İÇİ VE DIŞINDA DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI

Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Denizli Atatürk Stadı'nın içinde ve dışında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Maç için stada girenlerin ateşi ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı. Yedek kulübesinde maske takan futbolcular, aralarına birer koltuk mesafe bırakarak oturdu.

40. RANDEVU

Yeşil-siyahlı ekip ile siyah beyazlılar, ligde 40. kez karşı karşıya geldi.



Ev sahibi ekip, bu müsabakayla 98 gün sonra Denizli Atatürk Stadı'nda maça çıktı.

Yeşil-siyahlılar, en son evinde Gençlerbirliği'ni konuk etmiş ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

BAŞKANLAR MAÇI PROTOKOL TRİBÜNÜNDEN TAKİP ETTİ

İki kulübün başkanı, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kovid-19 nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan alandan maçı izledi.

TARAFTARLAR DIŞARIDAN DESTEKLEDİ

Denizlisporlu ve Beşiktaşlı taraftarlar, Denizli Atatürk Stadı'nın çevresinden ve hemen kale arkasında bulunan apartmanların balkonundan takımlarını destekledi.

Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları, stat içinde de duyuldu.

BASIN TRİBÜNÜNDE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Karşılaşma sırasında basın tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu.



Müsabakada görevli basın mensuplarına, maçtan iki gün önce test yapıldı. Basın mensupları, maç için tribünde de sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde yerlerini aldı.

HAVAİ FİŞEKLER NEDENİYLE MAÇ KISA SÜRE DURDU

Maç başladıktan hemen sonra stat dışında havai fişekler atıldı.

Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma, havai fişek atışının sona ermesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

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