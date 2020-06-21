21 Haziran 2020, Pazar

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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından kareler

Corona virüsü salgınının ardından çıktığı ilk maçta Hes Kablo Kayserispor'u son dakikalarda attığı gollerle mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından kareler...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 19:57
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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından kareler

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından kareler

Hafta içi Trabzonspor'a mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek için Kasımpaşa karşısına mutlak üç puan parolasıyla çıktı.

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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından kareler

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele kıran kırana geçti.

İŞTE MAÇTAN KARELER...

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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından kareler
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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından kareler
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