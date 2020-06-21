Emre Belözoğlu tribünde böyle görüntülendi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Medipol Başakşehir'de devam eden Martin Skrtel, turuncu-lacivertlilerde istikrar yakalamıştı. Slovak yıldız, Fenerbahçe ile arasında olan problem için kulübünün araya girmesini istemeyip rest çekti ve sorunu halletti. İşte detaylar...