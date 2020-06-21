21 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu tribünde böyle görüntülendi

Emre Belözoğlu tribünde böyle görüntülendi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

Ziraat yarı finali rövanş maçında gördüğü nedeniyle maçında cezalı duruma düşen , mücadeleyi tribünden takip etti. Tecrübeli futbolcunun elinde not defteriyle oturduğu görüldü.

Sarı-lacivertlilerde, kaptan , kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. 'nda ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Belözoğlu, sahadaki yerini alamazken, mücadeleyi tribünden takip etti. Emre Belözoğlu'nun tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü.


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