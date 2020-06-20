Yukatel Denizlispor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Sergen Yalçın ve ekibi, Denizli'ye 4 futbolcusundan mahrum olarak geldi. Ev sahibi takımda da 3 futbolcu sahada yerini alamayacak. Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de 28. haftaya girilirken, Beşiktaş geçtiğimiz hafta sahasında kaybettiği 3 puanı telafi etmek için sahaya çıkıyor. Denizlispor deplasmanına konuk olacak siyah-beyazlılarda Boateng ve Vida gibi önemli eksikler de var. Ligde 11. sırada bulunan Denizlispor ise mücadeleyi kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olduğu maç saat 21.00'de başladu. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ DENİZLİ'YE 4 EKSİKLE GİTTİ

Beşiktaş'ın Denizli kafilesinde sakatlıkları ve tedavi süreçleri devam eden Vida, Dorukhan ve Douglas ile Boateng kente getirilmezken, kadroda ise "Ersin, Utku, Roco, Ruiz, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, Burak, N'Koudou, Necip, Ljajic, Lens, Rıdvan, Kartal, Gökhan, Caner, Diaby" yer aldı.

ONAZI, RECEP NİYAZ VE ISAAC SACKEY KADRODA YOK

Evinde son maçını 14 Mart'ta Gençlerbirliği'yle oynayıp sahadan 1-0 galip ayrılan Denizlispor, corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından 99 gün sonra Atatürk Stadı'na çıktı.

DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Denizlispor: Tolgahan, Mustafa, Oğuz, Tiago, Berdich, Mbamba, Aissati, Murawski, Olcay, Rodallega, Sacko

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Ljajic, Lens, Nkodou, Burak

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Kevin Prince Boateng, Dorukhan Toköz ve Douglas Pereira Dos Santos maç kadrosunda yer almadı. Denizlispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru ile sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Ogenyi Onazi ve Isaac Sackey bu karşılaşmada forma giyemedi.

BAŞKANLAR BİR ARADA

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Denizlispor Başkanı Ali Çetin protokol tribününde karşılaşmayı birlikte izledi. İki başkan sosyal mesafe kuralına uyup karşılaşmayı maske ile izledi. Ahmet Nur Çebi koronavirüs salgınına yakalanıp hastalığı atlatmıştı.

TEDBİRLER HAD SAFHADA

Koronavirüs nedeniyle maç öncesi yoğun tedbirler alındı. Karşılaşma öncesi stat içi ve dışında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Maça girenlerin ateşi ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı. Pandemi nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda yedek kulübesinde maske takan futbolcular, aralarına birer koltuk mesafe bırakarak oturdu.

REVİZYON YAPILDI

Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Denizlispor'da Bülent Uygun, kadroda revizyona gitti. Deneyimli teknik adam orta sahada Onazi'nin yerine Kibong Mbamba'ya şans verdi. Uygun, kırmızı kart cezalısı Zeki Yavru'nun yerine ise Tiago Lopes'i sahaya sürdü. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ise 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sergen Yalçın, Vida'nın yerine savunmada Roco'ya şans verdi. İleri uçta Güven'in yerine sarı kart cezası sona eren Burak Yılmaz'ı görev veren deneyimli teknik adam, orta sahada ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Boateng yerine Ljajic'i sahaya sürdü. Kanatlarda da değişiklik yapan Sergen Yalçın, bu maçta Diaby yerine Nkoudou'ya, Boyd yerine Lens'e formayı teslim etti.

TARAFTARLAR MAÇI BALKONLARDAN İZLEDİ

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçını bazı taraftarlar evlerinin balkonlarından izleme imkanı buldu. Evlerinin balkonları stadı gören futbolseverler, balkonlarını bayraklarla süsledi. Bazı taraftarlar da meşale yakıp futbol coşkusunu yaşadı.

DİĞER