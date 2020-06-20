Yeni Malatyaspor 2-1 Göztepe l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 28. haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor, sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırladı. Bu yıl istenilen performansın oldukça altına kalan Yeni Malatyaspor, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve kritik maçta 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Malatyaspor 2-1 kazandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller Umut Bulut ve Vidar Örn Kjartansson'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü Alpaslan Öztürk kaydetti.



Bu sezon ki 7. galibiyetini alan Malatyaspor, puanını 28'e çıkardı ve 14. sıraya yükseldi. 11. mağlubiyetini alan Göztepe ise 37 puanda kaldı...

11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Robin, Mina , Sakıp, Hadebe, Chebake, Murat, Acquah, Fofana, Gökhan, Umut

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Mossoro, Serdar, Wilczek

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