20 Haziran 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 2-1 Göztepe l MAÇ SONUCU

Malatyaspor rakibine şans tanımadı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 28. haftasında BTC Türk , sahasında İzmir temsilcisi 'yi ağırladı. Bu yıl istenilen performansın oldukça altına kalan Yeni Malatyaspor, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve kritik maçta 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

'de 28. hafta karşılaşmalarında BtcTurk ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Malatyaspor 2-1 kazandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller Umut Bulut ve Vidar Örn Kjartansson'dan geldi. Konuk ekibin tek golünü Alpaslan Öztürk kaydetti.

Bu sezon ki 7. galibiyetini alan Malatyaspor, puanını 28'e çıkardı ve 14. sıraya yükseldi. 11. mağlubiyetini alan Göztepe ise 37 puanda kaldı...

11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Robin, Mina , Sakıp, Hadebe, Chebake, Murat, Acquah, Fofana, Gökhan, Umut

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Mossoro, Serdar, Wilczek

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