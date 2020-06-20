20 Haziran 2020, Cumartesi

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Denizli'de havai fişek krizi! Teknik adamlar isyan etti

Denizli'de havai fişek krizi! Teknik adamlar isyan etti
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'in 28. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 3. dakikasında atılan havai fişekler krize neden oldu. 1 dakika önce başlayan ve maçın 4. dakikasına kadar devam eden havai fişekler nedeniyle maçın hakemi oyunu durdudu. ve havai fişeğe tepki gösterdi.

'de ile arasında oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarına gösterisi damga vurdu.

Stat dışında santra düdüğü öncesi başlayan havai fişek gösterisi uzun süre devam etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında da devam eden havai fişek gösterisi, futbolcuları, teknik heyetleri ve hakemleri ciddi şekilde rahatsız etti. Hakem , havai fişeklerin oluşturduğu yoğun ses dolayısıyla karşılaşmayı durdurdu.

"DÜĞÜNDE BİLE BU KADAR ATILMAZ"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü , "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş da "Bu nedir ya!" diyerek duruma tepki gösterdi.

Havai fişek gösterisinin sona ermesinin ardından Mete Kalkavan karşılaşmayı yeniden başlattı.





(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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