Denizli'de havai fişek krizi! Teknik adamlar isyan etti
Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 3. dakikasında atılan havai fişekler krize neden oldu. 1 dakika önce başlayan ve maçın 4. dakikasına kadar devam eden havai fişekler nedeniyle maçın hakemi Mete Kalkavan oyunu durdudu. Sergen Yalçın ve Bülent Uygun havai fişeğe tepki gösterdi.
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarına havai fişek gösterisi damga vurdu.
Stat dışında santra düdüğü öncesi başlayan havai fişek gösterisi uzun süre devam etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında da devam eden havai fişek gösterisi, futbolcuları, teknik heyetleri ve hakemleri ciddi şekilde rahatsız etti. Hakem Mete Kalkavan, havai fişeklerin oluşturduğu yoğun ses dolayısıyla karşılaşmayı durdurdu.
"DÜĞÜNDE BİLE BU KADAR ATILMAZ"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş Sergen Yalçın da "Bu nedir ya!" diyerek duruma tepki gösterdi.
Havai fişek gösterisinin sona ermesinin ardından Mete Kalkavan karşılaşmayı yeniden başlattı.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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