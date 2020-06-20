Erman Toroğlu'dan Mete Kalkavan'a sert eleştiri! "Dünyada bu karara her tarafından gülerler"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlı takımın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın kaleci Ersin Destanoğlu'na attığı geri pasla ilgili maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirirken, "Dünyada şöyle bir topa geri pas kararı vermeyen hakeme, her tarafından gülerler." dedi.

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