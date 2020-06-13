Beşiktaş 1-2 Antalyaspor l MAÇ SONUCU
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig dün oynanan muhteşem iki karşılaşma ile tekrar başladı. Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Antalyaspor Sinan Gümüş ve Amilton'un golleriyle 2-1 kazandı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekip Beşiktaş'ı ilk yarıda bulduğu iki golle mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanda kalırken, Fraport TAV Antalyaspor puanını 33'e yükseltti.
Mücadelenin 15. dakikasında Antalyaspor, sağ kanattan gelişen atakta Sinan Gümüş'ün attığı kafa golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Konuk ekip Antalyaspor, 35. dakikada Amilton'un golüyle Beşiktaş karşısında farkı ikiye çıkardı.
Maçın ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş, 68. dakikada Adem Ljajic'in attığı golle farkı bire indirdi: 1-2.
Mücadelede başka gol olmayınca konuk ekip Antalyaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celustka, Veysel, Kudriashov, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Sinan, Jahovic
BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MAÇI İZLEDİ
Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak maçı izledi.
KARTONETLER TRİBÜNLERİ SÜSLEDİ
Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi.
Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.
TARAFTARLAR DIŞARIDAN DESTEKLEDİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ın yanında 'Beleş Tepe' olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi.
Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı