Beşiktaş 1-2 Antalyaspor l MAÇ SONUCU

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig dün oynanan muhteşem iki karşılaşma ile tekrar başladı. Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Antalyaspor Sinan Gümüş ve Amilton'un golleriyle 2-1 kazandı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekip Beşiktaş'ı ilk yarıda bulduğu iki golle mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Beşiktaş 44 puanda kalırken, Fraport TAV Antalyaspor puanını 33'e yükseltti.

Mücadelenin 15. dakikasında Antalyaspor, sağ kanattan gelişen atakta Sinan Gümüş'ün attığı kafa golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Konuk ekip Antalyaspor, 35. dakikada Amilton'un golüyle Beşiktaş karşısında farkı ikiye çıkardı.

Maçın ilk yarısı kırmızı-beyazlı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, 68. dakikada Adem Ljajic'in attığı golle farkı bire indirdi: 1-2.

Mücadelede başka gol olmayınca konuk ekip Antalyaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celustka, Veysel, Kudriashov, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Sinan, Jahovic

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ MAÇI İZLEDİ

Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak maçı izledi.

KARTONETLER TRİBÜNLERİ SÜSLEDİ

Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi.

Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.

TARAFTARLAR DIŞARIDAN DESTEKLEDİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ın yanında 'Beleş Tepe' olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi.

Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu.

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