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Pastore'nin menajeri açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Pastore'nin menajeri açıkladı! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 Giriş Tarihi: 12.05.2020

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen 'nin 'deki temsilcisi , çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlek, 30 yaşındaki futbolcuya geçmiş dönemde , ve 'ın talip olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan 'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN İLGİSİ OLDU"

"Arjantin'den asla vazgeçemiyorum. Benim 2. vatanım. Oradaki futbolcu ve teknik direktörlerle devamlı görüşüyorum. 'nin temsil hakları bende. Pastore'nin yetkilisi benim. Ayrıca , ve Arabistan hakları da bende. Pastore ile ilgili geçmiş dönemlerde , ve 'ın ilgisi olmuştu. Günümüz döviz kuruyla bu tarz isimlerin şu anda Türkiye'ye gelmesi zor. Bu tarz oyunculara imkansız gözüyle bakılıyor ancak imkansız değil. Falcao'ya da zamanında bunları söylediler. Böyle transferler 1 haftada bitmiyor."

"TÜRKİYE NEDEN OLMASIN?"

"'le oynanan maçtan sonra Pastore'yle konuştum. Pastore bana "Türkiye olabilir. Neden olmasın?" dedi. Pastore'nin menajeriyle konuşmaya devam ediyorum. İnşallah böyle bir yıldızı Türkiye'ye kazandırırız. Fenerbahçe geçtiğimiz dönemde onu Roma'dan kiralamaya çalışmıştı. Biz görüşmelere tekrardan başlayacağız."

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