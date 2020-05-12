Pastore'nin menajeri açıkladı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Javier Pastore'nin Türkiye'deki temsilcisi Fatih İlek, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlek, 30 yaşındaki futbolcuya geçmiş dönemde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan Fatih İlek'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN İLGİSİ OLDU"

"Arjantin'den asla vazgeçemiyorum. Benim 2. vatanım. Oradaki futbolcu ve teknik direktörlerle devamlı görüşüyorum. Javier Pastore'nin temsil hakları bende. Pastore'nin Türkiye yetkilisi benim. Ayrıca Çin, Katar ve Arabistan hakları da bende. Pastore ile ilgili geçmiş dönemlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisi olmuştu. Günümüz döviz kuruyla bu tarz isimlerin şu anda Türkiye'ye gelmesi zor. Bu tarz oyunculara imkansız gözüyle bakılıyor ancak imkansız değil. Falcao'ya da zamanında bunları söylediler. Böyle transferler 1 haftada bitmiyor."

"TÜRKİYE NEDEN OLMASIN?"

"Başakşehir'le oynanan maçtan sonra Pastore'yle konuştum. Pastore bana "Türkiye olabilir. Neden olmasın?" dedi. Pastore'nin menajeriyle konuşmaya devam ediyorum. İnşallah böyle bir yıldızı Türkiye'ye kazandırırız. Fenerbahçe geçtiğimiz dönemde onu Roma'dan kiralamaya çalışmıştı. Biz görüşmelere tekrardan başlayacağız."

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