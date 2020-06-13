13 Haziran 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz takımını yalnız bırakmadı

Kaptan takımını yalnız bırakmadı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

'in 27'inci haftasında  sahasında 'u konuk etti. Sarı kart cezası bulunan  karşılaşmayı tribünden takip etti. Tecrübeli futbolcu tribünden arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulundu.

- karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen , takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Beşiktaş 1-2 Antalyaspor l MAÇ SONUCU

ARKADAŞLARINA UYARILARDA BULUNDU

Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz'ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.

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