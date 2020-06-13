Beşiktaş taraftarı takımını yalnız bırakmadı
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, stadın yanında 'Beleştepe' olarak adlandırılan alanda toplanarak takımlarına destek verdi. Taraftarların tezahüratları stat içinden de duyuldu. İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçından notlar...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi.
Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.
Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı da Caner Erkin'in yerine sol bekte görevlendirdi. Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı.
Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.
Beşiktaş yönetimi maçı izledi
Beşiktaşlı yöneticiler, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.
Siyah-beyazlı yöneticiler yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan limitin tamamını doldurarak maçı izledi.
Kartonetler tribünleri süsledi
Beşiktaş yönetiminin 4 iç saha maçı için 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla başlattığı taraftar kartonetleri karşılaşmadan önce tribünlere yerleştirildi.
Siyah-beyazlı kulübün vefat eden eski başkanlarının fotoğraflarının da yer aldığı kartonetlerin sayısının yaklaşık 5 bin olduğu belirtildi.
Taraftarlar dışarıdan destekledi
Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ın yanında 'Beleş Tepe' olarak adlandırılan bölgede toplanarak takımlarını destekledi.
Beşiktaş taraftarlarının tezahüratları stat içinden de duyuldu.
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