Medipol Başakşehir 2-0 Aytemiz Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 64. dakikada Mahmut Tekdemir ve 79. dakikada Edin Visca'dan (p) geldi.
Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım rakibini 64. dakikada Mahmut Tekdemir ve 79. dakikada Edin Visca'nın (p) attığı gollerle bitime 7 maç kala lider Trabzonspor'u takibini sürdürdü.
Turuncu-lacivertliler bu sonuçla puanını 56'ya yükselterek Trabzonspor ile puanını eşitledi ve averajla ikinci sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Akdeniz ekibi ise 43 puanla 6. sırada kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, 19 Haziran Cuma saat 21.45'te MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Alanyaspor ise 22 Haziran Pazartesi saat 21.45'te Trabzonspor'u ağırlayacak.
BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCULARDAN 'IRKÇILIĞA HAYIR' TİŞÖRTÜ
Turuncu lacivertli takımın oyuncuları maç öncesinde ısınmaya siyah renkte, önlerinde de 'ırkçılığa hayır' yazan tişörtle çıktı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI
Corona virüsü nedeniyle yoğun bir mesai yapan sağlık çalışanları da unutulmadı ve tribünlerde "Sağlık çalışanlarına minnettarız" pankartları yer aldı.
MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU
Öte yandan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanları ve vatandaşları olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına saygı duruşunda bulunuldu.
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