Süper Lig ertelenirse sezon sonu sözleşmesi biten futbolculara ne olacak?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayılan koronavirüs (Covid-19), özellikle Avrupa’da çok hızlı yayıldı. Avrupa’da birçok ülke spor organizaslarına ara verdi. Kaos ortamında EURO 2020, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin geleceğine dün UEFA ile yapılan toplantıda karar verildi. UEFA, 55 ülkenin temsilcisiyle telekonferans gerçekleştirdi. Süper Lig’de ise maçların seyircisiz olarak oynanmasına karar verildi. Peki, Süper Lig ertelenirse sezon sonu sözleşmesi biten oyuncuların durumu ne olacak?

Tüm Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yer alacağı 15 bakanın Bilim Kurulu ile yapacağı görüşmede. Bugün yapılacak görüşmede spor müsabakalarının ertelenmesi gibi bir karar çıkabilir. Eğer bu karar çıkarsa sezon sonu sözleşmesi biten futbolcuların (31 Mayıs 2020) kontrat süresi müsabakaların bitimine kadar uzayacak.

KONUYLA İLGİLİ PROFESYONELLERE DANIŞILACAK

FIFA, bu konuyla ilgili devam eden çalışmalar olduğunu ve konunun profesyonellerine danışılacağı konusunda bilgilendirme yaptı. FIFA, "Futbolcuların biten sözleşmeleri için geçici değişiklikler yapma konusunda profesyonellere danışacağız ve kısa sürede gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.

DİĞER