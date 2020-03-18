18 Mart 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig ertelenirse sezon sonu sözleşmesi biten futbolculara ne olacak?

Lig ertelenirse futbolculara ne olacak?
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayılan koronavirüs (Covid-19), özellikle Avrupa’da çok hızlı yayıldı. Avrupa’da birçok ülke spor organizaslarına ara verdi. Kaos ortamında EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin geleceğine dün UEFA ile yapılan toplantıda karar verildi. UEFA, 55 ülkenin temsilcisiyle telekonferans gerçekleştirdi. ’de ise maçların seyircisiz olarak oynanmasına karar verildi. Peki, Süper Lig ertelenirse sezon sonu sözleşmesi biten oyuncuların durumu ne olacak?

Tüm Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yer alacağı 15 bakanın ile yapacağı görüşmede. Bugün yapılacak görüşmede spor müsabakalarının ertelenmesi gibi bir karar çıkabilir. Eğer bu karar çıkarsa sezon sonu sözleşmesi biten futbolcuların (31 Mayıs 2020) kontrat süresi müsabakaların bitimine kadar uzayacak.

KONUYLA İLGİLİ PROFESYONELLERE DANIŞILACAK

, bu konuyla ilgili devam eden çalışmalar olduğunu ve konunun profesyonellerine danışılacağı konusunda bilgilendirme yaptı. FIFA, "Futbolcuların biten sözleşmeleri için geçici değişiklikler yapma konusunda profesyonellere danışacağız ve kısa sürede gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.

TFF açıkladı! Süper Lig ertelenecek mi? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!
Flaş yorum! Hakemler engellemezse... Flaş yorum! "Hakemler engellemezse..."
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Yeni favori... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Yeni favori...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör