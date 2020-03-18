18 Mart 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

’in 27’nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor mücadelesini yönetecek.

27'nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

20 MART CUMA

20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor ()

21 MART CUMARTESİ

14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü ()

17:00 BtcTurk – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor ()

20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)

22 MART PAZAR

13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 – Galatasaray ()

19:00 – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)

19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

FIRAT AYDINUS VE METE KALKAVAN'A GÖREV VERİLMEDİ!

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının hakemi Fırat Aydınus ve VAR Hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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