Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig’in 27’nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
27'nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:
20 MART CUMA
20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
21 MART CUMARTESİ
14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)
22 MART PAZAR
13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)
19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)
FIRAT AYDINUS VE METE KALKAVAN'A GÖREV VERİLMEDİ!
Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının hakemi Fırat Aydınus ve VAR Hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.
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