Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’in 27’nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.

27'nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

20 MART CUMA

20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

21 MART CUMARTESİ

14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)

22 MART PAZAR

13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)

19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

FIRAT AYDINUS VE METE KALKAVAN'A GÖREV VERİLMEDİ!

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının hakemi Fırat Aydınus ve VAR Hakemi Mete Kalkavan'a bu hafta maç verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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