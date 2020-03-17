TFF açıkladı! Süper Lig ertelenecek mi?

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA'yla koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Süper Lig'de maçlar, Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı, UEFA'nın 55 üye ülkeyle birlikte gerçekleştireceği telekonferansın ardından resmi açıklama yaptı. TFF'nin açıklamasında Türkiye'de liglerin seyircisiz şekilde devam edeceği tekrarlandı.



NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALAR



"UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bize sunum yaptı. Ana nedeni, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesiydi. Eğer işler yolunda gitseydi, EURO2020 12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu maçların 11 Haziran-11 Temmuz 20212 tarihlerinde yapılma kararı alındı. TFF olarak biz de bu karara destek verdiğimizi söyledik.

HAZİRAN'A KADAR TÜM LİGLER BİTMELİ



Ayrıca UEFA üyesi ülkelerin Mart ayı sonunda hazırlık maçları vardı. Bu maçların da Haziran 2020'de oynanma kararı alındı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için ise hazırlanan senaryoları bize sundular. haziran sonuna kadar tüm liglerin ve organizasyonların bitirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini açıkladılar. Haziran sonu itibariyle liglerin tamamının sonlanması arzulanmaktadır.



ERTELEME YOK, SEYİRCİSİZ DEVAM



Türkiye'de alınan karar neyse devam edecek. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynamaya devam edeceğiz. Her dakika durum değişebilir. Çok aklı başında olan, çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız ve bir bilim kurulumuz var. Her şarttaki durumda, Türkiye'yi en az etkileyecek kararları alıyorlar. Bizim onlarla sürekli mesaimiz var. Ukrayna oynamaya devam etmektedir ama onlar da karar alabilir. Biz Türkiye'yiz, çok sağlıklı karar alıyorlar. Şu anda en az etkilenen ülke, Türkiye'dir. Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı, sokağa çıkmama gibi bir kararımız da yoktur.

FATİH TERİM'İN SÖZLERİNE CEVAP



TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı "Ceferin, EURO2020'de formatta herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini üstüne basa basa söyledi. 12 şehirde oynanacak şekilde planlanıyor." dedi.



Fatih Terim'in "O zaman sen niye salı günkü UEFA toplantısına gitmiyorsun, telekonferansla buradan katılacaksın!" sözlerine yanıt veren Servet Yardımcı "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri videokonferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin." diye konuştu.

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