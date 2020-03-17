EURO 2020 ertelenecek mi? UEFA’nın federasyonlardan tazminat talep edebileceği iddia edildi
Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili UEFA, EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapacak. İtalya basınının iddiasına göre UEFA, EURO 2020’yi ertelemesi durumunda federasyonlardan tazminat talep edecek.
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde birçok ölüm meydana geldi. Özellikle Avrupa bu durumdan çok etkilendi. Avrupa'nın birçok ülkesinde ligler ertelendi. Bugün UEFA ve 55 ülke temsilcisinin yapacağı kritik görüşmede yerel ve uluslararası bütün organizasyonların kaderi çizilecek.
UEFA İLE SÜPER LİG İÇİN KRİTİK TOPLANTI
Koronavirüs'ün spor camiasındaki etkisi hala devam ediyor. Bugün yapılacak kritik toplantıda Süper Lig'in kaderi de çizilecek. Toplantıda öncelik EURO 2020 olsa da yerel liglerin kaderi de görüşülecek.
UEFA LİGLERDEN TAZMİNAT MI İSTEYECEK?
İtalya'da yayın yapan Calcio Mercato'nun haberine göre EURO 2020'nin ertelenmesi durumunda UEFA, liglerden yüksek oranda tazminat isteyecek. Habere göre EURO 2020'nin iptalinin sebep olacağı maddi kaybı tüm fedarasyonların karşılaması gerektiğini düşünen UEFA, 30-40 milyon € civarında bir bedel talep edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...