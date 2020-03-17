EURO 2020 ertelenecek mi? UEFA’nın federasyonlardan tazminat talep edebileceği iddia edildi

Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili UEFA, EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapacak. İtalya basınının iddiasına göre UEFA, EURO 2020’yi ertelemesi durumunda federasyonlardan tazminat talep edecek.

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde birçok ölüm meydana geldi. Özellikle Avrupa bu durumdan çok etkilendi. Avrupa'nın birçok ülkesinde ligler ertelendi. Bugün UEFA ve 55 ülke temsilcisinin yapacağı kritik görüşmede yerel ve uluslararası bütün organizasyonların kaderi çizilecek.

UEFA İLE SÜPER LİG İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Koronavirüs'ün spor camiasındaki etkisi hala devam ediyor. Bugün yapılacak kritik toplantıda Süper Lig'in kaderi de çizilecek. Toplantıda öncelik EURO 2020 olsa da yerel liglerin kaderi de görüşülecek.

UEFA LİGLERDEN TAZMİNAT MI İSTEYECEK?

İtalya'da yayın yapan Calcio Mercato'nun haberine göre EURO 2020'nin ertelenmesi durumunda UEFA, liglerden yüksek oranda tazminat isteyecek. Habere göre EURO 2020'nin iptalinin sebep olacağı maddi kaybı tüm fedarasyonların karşılaması gerektiğini düşünen UEFA, 30-40 milyon € civarında bir bedel talep edecek.

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