17 Mart 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

EURO 2020 ertelenecek mi? UEFA’nın federasyonlardan tazminat talep edebileceği iddia edildi

EURO 2020 ertelenecek mi? UEFA’dan şok talep!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan (COVID-19) salgını ile ilgili , ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapacak. basınının iddiasına göre UEFA, EURO 2020’yi ertelemesi durumunda federasyonlardan tazminat talep edecek.

tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde birçok ölüm meydana geldi. Özellikle Avrupa bu durumdan çok etkilendi. Avrupa'nın birçok ülkesinde ligler ertelendi. Bugün ve 55 ülke temsilcisinin yapacağı kritik görüşmede yerel ve uluslararası bütün organizasyonların kaderi çizilecek.

UEFA İLE SÜPER LİG İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Koronavirüs'ün spor camiasındaki etkisi hala devam ediyor. Bugün yapılacak kritik toplantıda 'in kaderi de çizilecek. Toplantıda öncelik olsa da yerel liglerin kaderi de görüşülecek.

UEFA LİGLERDEN TAZMİNAT MI İSTEYECEK?

'da yayın yapan Calcio Mercato'nun haberine göre EURO 2020'nin ertelenmesi durumunda UEFA, liglerden yüksek oranda tazminat isteyecek. Habere göre EURO 2020'nin iptalinin sebep olacağı maddi kaybı tüm fedarasyonların karşılaması gerektiğini düşünen UEFA, 30-40 milyon € civarında bir bedel talep edecek.

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