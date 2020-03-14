İttifak Holding Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, Konya temsilcisi ise 7 maç aradan sonra galip geldi. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren gol 41. dakikada Riad Bajic kaydetti.

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 41. dakikada Riad Bajic'in attığı golle mağlup ederek 7 maç aranın ardından 3 puanla tanıştı. Zirve yarışınıda iyice uzaklaşan sarı-lacivertliler, üst üste 7. maçından da puan kaybıyla ayrıldı.

KONYASPOR MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Öte yandan yeşil-beyazlılarda Nejc Skubic 67. dakikada, Ömer Ali Şahiner ise 76. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

İttifak Holding Konyaspor, bu sonuçla puanını 26'ya çıkararak maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 40 puanla 7. sırada kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, 22 Mart Pazar günü saat 13.30'da Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise 20 Mart Cuma günü saat 20.00'de Kadıköy'de Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 6 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı.

Antrenör Zeki Murat Göle'nin başında bulunduğu Fenerbahçe'de, ligin 25. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Altay Bayındır ile Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu ve Kruse'nin yerine, kaleci Harun Tekin ile Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Zajc, Jailson ve Rodrigues'e ilk 11'de yer verildi.

Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Altay Bayındır ve Serdar Aziz kart cezaları nedeniyle, Kruse ve Nabil Dirar da sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe karşılaşmaya; Harun Tekin, Isla, Jailson, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Zajc, Rodrigues, Muric ilk 11'i ile çıktı.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR'DA 1 DEĞİŞİKLİK



İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 1 mecburi değişiklikle sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer alan kırmızı kart cezalısı Serkan Kırıntılı'nın yerine Ertuğrul Taşkıran'ı ilk 11'e dahil etti.

Konyaspor karşılaşmaya; Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia ve Bajic ilk 11'i ile başladı.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Farouk Miya ve Marin Anicic kadroda yer almadı.

TRİBÜNLER BOŞ

Karşılaşma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında boş tribünler önünde oynandı.

Yeşil-beyazlılar, maç öncesi ısınmaya çıkarken, "Bu vatan hepimizin, işte tapusu" yazılı 18 Mart Çanakkale Zaferi temalı tişörtleri giydi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki maça futbolcular, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale. 105 yıl önce bizim için duran kalpleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Stada, "Hilalin gölgesinde saklı abideler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle an��yoruz" pankartı ile dev Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan maçın hakemleri ile her iki takım oyuncuları, ellerini spreyle dezenfekte etti.

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