14 Mart 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Süper Lig'de zirve yarışı! Özel yayın A Spor'da

Süper Lig'de zirve yarışı! Özel yayın A Spor'da
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 14.03.2020

günü A Spor’da futbol şöleni var! Trabzonspor- ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarının büyük heyecanı Pazar, gün boyu canlı yayınlarla A Spor ekranında…

Takımlardan en son haberler, kamplardan sıcak gelişmeler, özel röportajlar, usta yorumcular ve eski futbolcuların kritik derbi analizleri…

'da Türt Telekom Stadı; Metin Oktay ve Nevzat Demir Tesislerinden canlı yayınlar…

'da Şenol Güneş Spor Kompleksi, ve kamplarından özel yayınlar…

'de zirve yarışını şekillendirecek büyük heyecan, öğlen 12.00'de başlayan yayınlarla tüm gün A Spor'da…

Trabzonspor-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarını bütün yönleri günü A Spor'da

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