14 Mart 2020, Cumartesi
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Süper Lig'de zirve yarışı! Özel yayın A Spor'da
Giriş Tarihi: 14.03.2020
15 Mart Pazar günü A Spor’da futbol şöleni var! Trabzonspor-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarının büyük heyecanı Pazar, gün boyu canlı yayınlarla A Spor ekranında…
Takımlardan en son haberler, kamplardan sıcak gelişmeler, özel röportajlar, usta yorumcular ve eski futbolcuların kritik derbi analizleri…
İstanbul'da Türt Telekom Stadı; Metin Oktay ve Nevzat Demir Tesislerinden canlı yayınlar…
Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ve Başakşehir kamplarından özel yayınlar…
Süper Lig'de zirve yarışını şekillendirecek büyük heyecan, öğlen 12.00'de başlayan yayınlarla tüm gün A Spor'da…
Trabzonspor-Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarını bütün yönleri 15 Mart Pazar günü A Spor'da
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