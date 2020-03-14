14 Mart 2020, Cumartesi

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Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi'ye şok tepki! "Bitik durumda"

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibine 1-0 mağlup olarak üst üste yedinci maçından da galibiyet çıkaramadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise mücadele sonrası son haftalarda form grafiği düşen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Fenerbahçeli taraftarların Veday Muriqi paylaşımları...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 22:27
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Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi'ye şok tepki! Bitik durumda

Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Hüseyin Göçek yönetti. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yaptı.

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Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi'ye şok tepki! Bitik durumda

UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'ine göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Göle, Altay, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay, Ferdi ve Kruse yerine Harun, Jailson, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Rodrigues ve Zajc'e ilk 11'de forma şansı verdi.

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Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi'ye şok tepki! Bitik durumda

VEDAT MURİÇ'E TEPKİ

Konyaspor ile oynanan zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç gösterdiği performansla eleştiri yağmuruna tutuldu. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Vedat Muriç ile ilgili bir çok paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar...

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Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi'ye şok tepki! Bitik durumda
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Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi'ye şok tepki! Bitik durumda
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