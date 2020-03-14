14 Mart 2020, Cumartesi
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Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi'ye şok tepki! "Bitik durumda"
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibine 1-0 mağlup olarak üst üste yedinci maçından da galibiyet çıkaramadı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise mücadele sonrası son haftalarda form grafiği düşen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Fenerbahçeli taraftarların Veday Muriqi paylaşımları...
Giriş Tarihi: 14.03.2020 22:27
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