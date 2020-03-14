Fenerbahçeli yıldız Vedat Muriqi'ye şok tepki! "Bitik durumda"

VEDAT MURİÇ'E TEPKİ

Konyaspor ile oynanan zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç gösterdiği performansla eleştiri yağmuruna tutuldu. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Vedat Muriç ile ilgili bir çok paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlar...