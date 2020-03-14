Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Seneye böyle gitmez!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-0 biten Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fenerbahçe yönetimi acil olağanüstü kongreye gidip, güven oylaması yapmalı. Böyle giderlerse başkan dahil bu Fenerbahçe yönetiminden bir şey olmaz. Bu kadar zavallı bir oyun olur mu? Ben uzun zamandır Fenerbahçe'yi böyle görmedim. Noktayı söylüyorum, seneye böyle gitmez hocam. 1 sene daha kaybolur. Benim fikrim." ifadelerini kullandı.