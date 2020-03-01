Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 3. dakikada Donk ve 33 ile 69. dakikalarda Falcao kaydetti. Cimbom bu sonuça ikinci yarıdaki 7. maçından da galibiyetle ayrılırken üst üste 8. maçını kazandı.

Süper Lig'in 24. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar rakibini 3. dakikada Ryan Donk ve 33 ile 69. dakikalarda Radamel Falcao'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Cimbom bu sonuçla puanını 48'e çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 27 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 8 Mart Pazar günü saat 19.00'da şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Başkent ekibi ise 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, ligde geçen hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendiği derbide gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda maçın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine orta sahada Taylan Antalyalı'yı görevlendirdi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile Jimmy Durmaz maçın kadrosunda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Marcao, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao'dan oluşan 11 ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Martin Linnes, Emre Akbaba, Florin Andone, Jesse Sekidika ve Emin Bayram oturdu.





TAYLAN ANTALYALI İKİNCİ KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Ligde daha önce 17. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Talyan Antalyalı, 6 maç aradan sonra ilk 11'de forma giydi.

Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de tercih etmediği Emre Akbaba'yı Gençlerbirliği maçında da yedek bıraktı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 5 EKSİK

Gençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ maçın kadrosunda yer almadı.

Müsabakada başkent ekibinin ilk 11'inde Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon ve Sio bulundu.





İDLİB ŞEHİTLERİ ANILDI

Karşılaşma öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı.

Maçın oynandığı Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Önünde Türk bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi.

Gençlerbirliği ise karşılaşmada üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti.

Takımlar maç öncesindeki seremoniye üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazısının olduğu pankartla çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, üzerlerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır", "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız" ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazılarının olduğu pankartlar açtı.

Taraftarlar maçın ilk iki dakikasında sessiz kalarak, tezahürat yapmadı.





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