01 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Taraftarlardan İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Taraftarlar, mücadelenin başlangıç düdüğünün ardından maçın ilk 3 dakikasında sessiz kalarak İdlib'te şehit olan askerlerimizi andı. İşte o anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 01.03.2020 19:34
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Taraftarlardan İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik

Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta duygusal görüntüler vardı. Maçın oynandığı Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

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Taraftarlardan İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik

Önünde Türk bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi.

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Taraftarlardan İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik

Gençlerbirliği ise karşılaşmada üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti. Takımlar maç öncesindeki seremoniye üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazısının olduğu pankartla çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

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Taraftarlardan İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik

Tribünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, üzerlerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır", "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız" ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazılarının olduğu pankartlar açtı.

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Taraftarlardan İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik

SESSİZ ÇIĞLIK

Taraftarlar karşılaşmanın ilk üç dakikasında sessiz kalarak, tezahürat yapmadı.

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