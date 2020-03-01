Taraftarlardan İdlib şehitleri anısına 3 dakika sessizlik

Tribünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, üzerlerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır", "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız" ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazılarının olduğu pankartlar açtı.