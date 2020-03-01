MKE Ankaragücü 0-3 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. 36. dakikada Başkent ekibinde Milos Stanojevic ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip ilk golü 69. dakikada Hakan Arslan'la buldu. 74. dakikada penaltı kazanan kırmızı-beyazlılarda, Mert Hakan Yandaş topun başına geçti ve farkı 2'ye çıkardı. 90+1. dakikada konuk ekibin golcü futbolcusu Yatabare sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaparak maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 48'e çıkartırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı.

ŞEHİTLER ANILDI

İdlib'de şehit düşen askerler anısına maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, hakemler ve futbolcular sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Başkent ekibi, ısınma ve seremoniye şehitlerin anısına hazırlanan siyah formayla çıkarken, Demir Grup Sivassporlu futbolcular da ısınma çalışmalarını Türk bayraklı tişörtle gerçekleştirdi.

Şehitlerin isimleri anons edilirken, taraftarlar "burada" diye karşılık verdi. Karşılaşmanın oynandığı Eryaman Stadı da Türk bayraklarıyla donatıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada sol taraftan Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldı. Mert'in vuruşunda top kalecinin solundan dışarı çıktı.



16'ncı dakikada sol taraftan Uğur'un pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunda kaleci Friedrich'i geçen top arka direkten auta çıktı.



18'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mert Hakan, ceza sahasına gönderdi. Appindangoye'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden dışarı çıktı.



20'nci dakikada Michalak'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan Caner topu çıkardı, top Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Samassa'nın sağından dışarı çıktı.



24'üncü dakikada Marcelo'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.



40'ıncı dakikada Lukasık'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.



İlk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.







53'üncü dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın ceza sahasına yapmış olduğu ortada Hakan'ın kafa vuruşu kaleci Friedrich'te kaldı.



57'nci dakikada Orgill ceza sahasına sol taraftan girerek topu Lobjanidze'ye bıraktı. Lobjanidze'nin savunmanın arasından çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.



69'uncu dakikada korner atışından gelen topta Hakan'ın kafayla vuruşunu kaleci Friedrich çıkardı. Dönen topu Hakan ayağı ile tamamladı, top ağlara gitti: 0-1.



72'nci dakikada Cebrail'in kaptırdığı top, Mert Hakan'ın önünde kaldı. Kaleci ile karşı kaşrıya kalan Mert Hakan topa vurmadan Kulusic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.



74'üncü dakikada penaltı için topun başına geçen Mert Hakan'ın vuruşunda kaleci Friedrich topu çeldi. Dönen topu Mert Hakan filelere gönderdi: 0-2.



90'ıncı dakikada Orkan'ın pasıyla ceza sahasına giren İlhan'ın vuruşunda top kaleci Samassa'ya çarparak kornere çıktı.



90+1'inci dakikada Fernando'nun pasıyla buluşan Yatabare topu filelere gönderdi: 0-3.



Öte yandan karşılaşmanın son dakikalarında MKE Ankaragücü taraftarı, Mustafa Reşit Akçay'ı istifaya davet ederken, eski teknik direktörleri İsmail Kartal'ın lehine tezahürat yaptı.

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