01 Mart 2020, Pazar

SÜPER LİG

Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı

Terim ve Hamzaoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

’in 24’üncü haftasında 'ın sahasında ’ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörleri ve , beraber basın toplantısına çıktı. ’de şehit olan askerlerimizden dolayı acı duyduklarını belirten iki takım teknik direktörleri, maç hakkında konuşmayacaklarını ifade etti.

'nin kentinde düzenlenen saldırı sonucunda şehit olan askerlerimiz için ile birlikte basın toplantısı düzenlemek istediklerini belirten Teknik Direktörü , "Son günlerde yaşanan acı olaylardan sonra herhangi bir kritik yapmayı uygun görmedik. Hepimiz üzüntüyü yaşıyoruz. Bugün birimiz kazandık, birimiz kaybettik ama esas olan ateş düştüğü yeri yakar. Her ana, babaya Allah evladını bağışlasın. Şehit olanlara rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Bir baba olarak evlat kaybının ne kadar acı olacağını tahmin edebiliyorum. Allah ülkemize sabır versin. Devletimize güç, kuvvet versin. Her zaman bir araya gelelim. Bugün biz ailesi olarak bir araya geldik, çok iyi mesajlar verdik. Taraflı tarafsız herkes bir araya gelmelidir. Safları sıklaştırmanın tam zamanı. Başka bir yok. Hepimiz yan yana, omuz omuza, diz dize olmalıyız" dedi.

Bugün stadyumda oluşan atmosfere de değinen Fatih Terim, "Mesaj çok açık. Geçen haftaki önemli başarıdan sonra seyirci oyuncusunu çağırmıyorsa, herhangi bir tezahürat yapmayıp şehitlerine destek oluyorsa mesaj çok açık" diye konuştu.

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HAMZA HAMZAOĞLU: ŞU AN HEPİMİZİN RENGİ KIRMIZI BEYAZ

Yaşanan acı olaydan dolayı çok üzüntülü olduklarını ve Fatih Terim ile beraber basın toplantısını kabul ettiğini ifade eden Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hocama bu teklifinden dolayı teşekkür ediyorum. Basın toplantısına 'Beraber çıkarsak daha iyi olur' dedi, ben de kabul ettim. Millet olarak kötü zamanda da iyi zamanda da bir arada olmalıyız. Bugün oynadık, çabaladık, mücadele ettik ve kaybettik. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz sonuçta bu futbol, bu bizim işimiz. Ama şu an hepimizin rengi kırmızı beyaz. Hepimizin kalbi şehitlerimiz için, vatanımız için çarpıyor. Çok acı bir olay ama maalesef vatan, böyle vatan oluyor. Bu umarım son olur. Allah bizlere böyle acılar yaşatmasın, biz de birliği bu şekilde dile getirmek istedik. Maçtan dolayı da Galatasaray'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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