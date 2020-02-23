23 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

Kasımpaşa Denizlispor ile 6. randevuda

Kasımpaşa Denizlispor ile 6. randevuda
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 23.02.2020

’in 23. haftasında sahasında ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Süper Lig’in 23. haftasında yarın 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Denizlispor ile oynayacak.

Ligde geride kalan 22 haftada lacivert-beyazlılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 17. sırada bulunurken, Denizli temsilcisi de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 12. sırada yer alıyor.

DENİZLİSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

ile daha önce 'de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Denizlispor'un galibiyete ulaştığı müsabaka bulunmuyor. Bu maçlarda İstanbul temsilcisi 4 kez 3 puana uzanan taraf olurken, 1 müsabaka da beraberlikle noktalandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı da Paşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 20.00'de oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Muhammet Ali Metoğlu görev alırken, mücadelenin VAR hakemi ise Mete Kalkavan.

Kasımpaşa Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel Denizlispor Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Uzun yıllar sonra G.Saray daha avantajlı! "Uzun yıllar sonra G.Saray daha avantajlı!"
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında tüm bilgiler! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında tüm bilgiler!
CANLI | Yeni Malatyaspor-Antalyaspor CANLI | Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör