Yukatel Denizlispor Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan, pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi. Dün gerçekleşen çalışmada sakatlanan ve sol kasığında yırtık tespit edilen Kibong Mbamba, antrenmana katılmadı.

Tedavileri süren Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Yeşil-siyahlıların karşılaşma için son antrenmanını yarın Denizli'de gerçekleştirerek hava yoluyla İstanbul'a gideceği kaydedildi.

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