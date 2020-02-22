Yukatel Denizlispor Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan, pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi. Dün gerçekleşen çalışmada sakatlanan ve sol kasığında yırtık tespit edilen Kibong Mbamba, antrenmana katılmadı.
Tedavileri süren Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.
Yeşil-siyahlıların karşılaşma için son antrenmanını yarın Denizli'de gerçekleştirerek hava yoluyla İstanbul'a gideceği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...