22 Şubat 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.02.2020

, 'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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