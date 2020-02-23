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Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020
Süper Lig'in 23. haftası Ankara Derbisi'ne sahne oldu. Gençlerbirliği ezeli rakibi MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Dev mücadelesi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi. İki tarafın da ataklarının olduğu mücadeleyi ev sahibi ekip 74. dakikada Sio'nun attığı golle 1-0 kazandı.
MKE Ankaragücü bu mağlubiyetle beraber ligde 4 hafta sonra mağlubiyet yaşadı.
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.
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