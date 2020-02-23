23 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

Gençlerbirliği 1-0 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Ankara derbisinin kazananı Gençlerbirliği!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

'in 23. haftası Ankara Derbisi'ne sahne oldu. ezeli rakibi 'nü ağırladı. Dev mücadelesi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

'in 23. haftasında sahasında 'yle karşı karşıya geldi. İki tarafın da ataklarının olduğu mücadeleyi ev sahibi ekip 74. dakikada Sio'nun attığı golle 1-0 kazandı.

MKE Ankaragücü bu mağlubiyetle beraber ligde 4 hafta sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

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