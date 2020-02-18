18 Şubat 2020, Salı

SÜPER LİG

Cüneyt Çakır Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yok

Çakır derbiyi yönetecek mi? Açıklandı...
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda Tottenham-Leipzig maçına atanan tecrübeli hakem , 'de oynanacak - derbisini yönetemeyecek.

'de hafta sonu oynanacak - derbisini yönetecek hakemler arasında adı gösterilen 'a Şampiyonlar Ligi'nde görev verildi.

Sabah'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde görev verilen tecrübeli hakemin derbiyi yönetme olasılığı da bu yüzden ortadan kalktı. 'da oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dev mücadelenin VAR hakemi ise olacak.

DERBİYİ KİM YÖNETECEK?

Cüneyt Çakır'ın derbiyi yönetme olasılığının ortadan kalkmasıyla gözler MHK'ya çevrildi. için Halil Umut Meler ve gibi isimler geçerken, kritik karşılaşmada kimin görev alacağı merak konusu.

Cüneyt Çakır'a dev görev! haberin devamı

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