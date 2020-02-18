Cüneyt Çakır Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yok
Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda Tottenham-Leipzig maçına atanan tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetemeyecek.
Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakemler arasında adı gösterilen Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev verildi.
Sabah'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde görev verilen tecrübeli hakemin derbiyi yönetme olasılığı da bu yüzden ortadan kalktı. Londra'da oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dev mücadelenin VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
DERBİYİ KİM YÖNETECEK?
Cüneyt Çakır'ın derbiyi yönetme olasılığının ortadan kalkmasıyla gözler MHK'ya çevrildi. Derbi için Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus gibi isimler geçerken, kritik karşılaşmada kimin görev alacağı merak konusu.
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