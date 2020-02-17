17 Şubat 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Dev derbinin iddaa oranları açıklandı!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

'in 23. haftasındaki dev derbide ile , kozlarını paylaşacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi iddaa oranları belli olurken, ev sahibi Fenerbahçe favori gösterildi.

'in 23. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadeleyle 391. kez karşı karşıya gelecek olan iki takımdan sarı-lacivertliler 146 kez kazanırken, sarı-kırmızılar 123 karşılaşmadan galip ayrıldı. 121 maç ise beraberlikle noktalandı.

Pazar günü saat 19.00'da oynanacak derbinin iddaa oranları da belli oldu. Fenerbahçe, 1.85'lik oranla derbinin favorisi olarak gösterilirken, Galatasaray'ın oranı 2.95 olarak açıklandı. Beraberliğe ise 3.10 oran verildi.

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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇININ ORANLARI DA BELLİ OLDU

Süper Lig'in 23. haftasındaki bir diğer kritik karşılaşmada ise ile , 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak. Ev sahibi Beşiktaş, 1.90'lık oranla favori gösterilirken, Trabzonspor'un galibiyetine 2.75, beraberliğe ise 3.20 oran verildi.

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