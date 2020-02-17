Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı!

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, kozlarını paylaşacak. 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma öncesi iddaa oranları belli olurken, ev sahibi Fenerbahçe favori gösterildi.

Süper Lig'in 23. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadeleyle 391. kez karşı karşıya gelecek olan iki takımdan sarı-lacivertliler 146 kez kazanırken, sarı-kırmızılar 123 karşılaşmadan galip ayrıldı. 121 maç ise beraberlikle noktalandı.

23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak derbinin iddaa oranları da belli oldu. Fenerbahçe, 1.85'lik oranla derbinin favorisi olarak gösterilirken, Galatasaray'ın oranı 2.95 olarak açıklandı. Beraberliğe ise 3.10 oran verildi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇININ ORANLARI DA BELLİ OLDU

Süper Lig'in 23. haftasındaki bir diğer kritik karşılaşmada ise Beşiktaş ile Trabzonspor, 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşılaşacak. Ev sahibi Beşiktaş, 1.90'lık oranla favori gösterilirken, Trabzonspor'un galibiyetine 2.75, beraberliğe ise 3.20 oran verildi.