17 Şubat 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cüneyt Çakır Tottenham-RB Leipzig maçını yönetecek!

Cüneyt Çakır'a dev görev!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 Giriş Tarihi: 17.02.2020

kokartlı Türk hakem , 'nin Tottenham ile 'nın takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasını yönetecek.

'nin başkenti Londra'daki Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada 'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Maçta VAR hakemleri olarak ve görev yapacak.

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