Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Meler...

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada; Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Halil Umut Meler'e görev verilmemesi dikkat çekti. Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nun 7 Ocak'taki Kış Semineri'nde konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hata yapan hakemlerimiz, bir sonraki hafta cezalı oluyor ve ceza puanına göre maç verilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listeleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten Halil Umut Meler'e herhangi bir görev verilmemesi dikkat çekti. Beşiktaş-Trabzonspor maçını yöneten Fırat Aydınus ise bu hafta İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa mücadelesinde VAR olarak görev yapacak.

Haftanın hakemleri şöyle:

28 ŞUBAT CUMA:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

29 ŞUBAT CUMARTESİ:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

17.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 MART PAZAR:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 MART PAZARTESİ:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

ÜMİT ÖZTÜRK GERİ DÖNDÜ

Süper Lig'de son olarak 21. hafta oynanan Fenerbahçe-Aytemiz Alanspor karşılaşmasını yöneten Ümit Öztürk, 24. hafta oynanacak MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor mücadelesini yönetecek.

NİHAT ÖZDEMİR: HATA YAPAN HAKEMLERİMİZ CEZALI OLUYOR

Derbi hakemi Halil Umut Meler'in bu hafta hiçbir maçta görev alamaması akıllara, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 7 Ocak tarihli Kış Semineri'nde söylediği sözleri getirdi. Hakem atamalarına ilişkin konuşan Nihat Özdemir, "Sistemimiz öncelikle ödül ceza uygulamasına dayanıyor. Hakem değerlendirmemiz 100 üzerinden gerçekleşiyor. 85 sınır notumuz. Gözlemcilerimiz hakem yönetimi ilgili değerlendirmeleri yapıyor, sisteme giriyor. Hakem ile gözlemci arasındaki olası kişisel ilişki olabilir düşüncesiyle gözlemciye sadece değerlendirme yaptırıyoruz, not verdirmiyoruz. Notu sistem belirliyor. Gözlemcilerimiz bile, sistem sonucu oluşan hakem notunu bilmiyor. Siyah beyaz hatada 25 puan düşülüyor. Başarılı hakemlerimiz ertesi hafta maç alıp ödüllendiriliyor ama hata yapan hakemlerimiz cezalı oluyor ve ceza puanına göre maç alamıyor. Süper Lig hakemlerimizi kendimiz tayin ediyoruz ve bilgisayar programından atamaya engel bir durum olup olmadığını kontrol ediyoruz. VAR hakemlerimiz ise 6 puan üzerinden değerlendiriliyor. 3-4 hafta öncesinde atama planlarımızı yapıyoruz ve hakem performanslarına göre bunları güncelliyoruz ve nihai atamaları gerçekleştiriyoruz. Eğer VAR'da kadro sayısı açısından çok zorda kalırsak en az ceza puanı alan hakeme görev verebiliyoruz. Aksi takdirde ceza alan hakemler mutlaka dinlendiriliyor" ifadelerini kullanmıştı.

MHK BAŞKANI ZEKERİYA ALP: HAKEMİN NOTU ÇOK DÜŞÜKTÜ, DİNLENDİRDİK

Öte yandan Fenerbahçe'nin "Kazandığımız maçlardan sonra hakemlere görev verilmiyor" iddiasını yanıtlayan Zekeriya Alp "Fenerbahçe-Gaziantep maçında hakem yanlış bir penaltı verdiği için bir sonraki hafta dinlendirildi. Fenerbahçe-Ankaragücü maçı. Abdülkadir Bitigen. Maçı Fenerbahçe kazanıyor ama Bitigen'in notu çok düşük. Ertesi hafta dinlendirdik. Ali Şansalan, Fenerbahçe - Konyaspor maçında çok iyi not almış. Ertesi hafta yine görev vermişiz. Yani bu hakemlere maç veriyoruz. Kayserispor-Fenerbahçe. Arda Kardeşler yönetti. Ertesi hafta yine maç vermişiz. Yani Fenerbahçe yenildikten sonra görev alınan tek maç bu" ifadelerini kullanmıştı.

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