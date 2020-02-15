MKE Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Başkent ekibinin golleri 13. dakikada Saba Lobhanidze ve 75. dakikada Gerson Rodrigues kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golü ise 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi.

Üst üste ikinci maçından da galibiyetle ayrılamayan Fenerbahçe, bu sonuçla 38 puanla 6. sırada kaldı. Küme düşme hattında yer alan Ankaragücü ise puanını 20'ye çıkararak 15. sıraya yükseldi.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da dev derbide sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise aynı gün saat 16.00'da başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

YANAL'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, 3 hafta sonra ilk 11'de zorunlu değişiklik yaptı.

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında aynı 11'le sahada yer alan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Yanal, başkent deplasmanında başlangıç kadrosunda 1 değişikliğe gitti.

Yanal, antrenmada sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine Deniz Türüç'ü ilk 11'de görevlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor ile oynanan çeyrek final rövanş maçında sonradan oyuna girerek 2 ay sonra sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

Uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım, ligde son olarak 14. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile 6 Aralık 2019'da yapılan maçta forma giymişti.

MKE Ankaragücü karşısında Fenerbahçe'nin kalesini Altay Bayındır korurken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Nabil Dirar oluşturdu.

Savunmanın önünde Luiz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Deniz Türüç ile Tolga Ciğerci görev aldı.

Santrfor arkasında Max Kruse'yi oynatan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'e görev verdi.

Sarı-lacivertli takımda Harun Tekin, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Adil Rami yedek soyundu.





ORGILL VE SCARIONE KADRODA YOK

Ligde geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 14 maç sonra galip gelen MKE Ankaragücü, bu karşılaşmaya göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe karşısında Dever Orgill, Oscar Scarione ve İlhan Parlak'ın yerine Sedat Ağçay, Ricardo Faty ve Konrad Michalak görev yaptı.

Orgill ve Scarione, bu önemli maçta sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı devam eden kaleci Korcan Çelikay da takımdaki yerini alamadı.

Akçay; Ricardo Friedrich, Stelios Kitsiou, Ante Kulusic, Alihan Kubalas, Tiago Pinto, Daniel Lukasik, Sedat Ağçay, Faty, Saba Lobjanidze, Michalak ve Gerson Rodrigues'ten oluşan 11'i sahaya sürdü.

Başkent temsilcisinde sakatlığı geçen Michal Pazdan ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Ev sahibi takım taraftarı, Eryaman Stadı'nda oynanan maça yoğun ilgi gösterdi.

Kümede kalma mücadelesi veren takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan MKE Ankaragücü taraftarı, stadı dolurdu.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Fenerbahçeli futbolsever de takımlarını destekledi.

Öte yandan, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.





MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada Jailson'un ortasında ceza sahası köşesinde topla buluşan Kruse'nin çaprazdan çektiği şutta top kaleci Friedrich'ten döndü.



11'inci dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Lobjanidze'nin yaptığı ortada Rodrigues'in kafa vuruşu kaleci Altay'ın sağından auta gitti.



13'üncü dakikada Sedat'ın pasıyla buluşan Michalak, kaleci Altay'ın üzerinden topu aşırdı, tekrar kafayla topu boş kaleye gönderdi. Savunmada Jailson'un müdahalesinden önce Lobjanidze topu boş kaleye gönderdi: 1-0.



18'inci dakikada Dirar'ın pasıyla topla buluşan Ozan'ın ceza sahasına girerken çektiği şutta kaleci Friedrich son anda müdahale etti. Boşta kalan topu Vedat Muriç'ten önce savunmada Alihan Kubalas uzaklaştırdı.



24'üncü dakikada Lobjanidze'nin ara pasıyla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Michalak topu boş kale yerine kaleci Altay'ın üzerine vurdu.



35'inci dakikada Luis Gustavo'nun yaklaşık 35 metreden çektiği şutu kaleci Friedrich iki hamlede önledi.



Karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile sonuçlandı.



51'inci dakikada Nabil Dirar'ın sağ kanattan ortasında savunmada Ante Kulusic topu kendi ağlarına gönderi. VAR'dan gelen ofsayt uyarısı ile ağlara giden top gol değeri kazanmadı.



72'nci dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı korner vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Luiz Gustavo'nun vuruşu üstten auta gitti.



75'inci dakikada son kanattan Michalak topu ortaya çevirdi ceza sahasına girerken topla buluşan Rodrigues'in etkili vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.



90+6'ncı dakikada Max Kruse'nin ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Aziz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.



Karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.