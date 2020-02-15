Fenerbahçeli taraftarlardan Ersun Yanal isyanı! "İstifa et"

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 2-0 mağlup olarak önemli bir 3 puanı yitirdi. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncu tercihleri ve oyun sistemi tartışmaların odağı olurken, Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

İŞTE SOSYAL MEDYADA ERSUN YANAL TEPKİLERİ