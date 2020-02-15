15 Şubat 2020, Cumartesi
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Fenerbahçeli taraftarlardan Ersun Yanal isyanı! "İstifa et"
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Rakibine 2-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Fenerbahçeli taraftarlar, Başkent ekibi karşısında oynanan etkisiz oyuna tepki gösterirken, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı. İşte Fenerbahçeli taraftarların Ersun Yanal'a gösterdiği tepkiler...
Giriş Tarihi: 15.02.2020 22:09
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