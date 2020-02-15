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Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin yediği golde Altay Bayındır'ın büyük hatası var

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe'nin yediği golde Altay Bayındır'ın büyük hatası var." ifadelerini kullandı.
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