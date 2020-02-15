Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Emre Belözoğlu şoku!

Fenerbahçe'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü maçının 65. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, ikinci yarısında oyuna dahil olduğu mücadelenin 65. dakikasına sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Tecrübeli oyuncunun gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olup olmayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.