15 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Emre Belözoğlu şoku!

Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.02.2020

'de gelecek hafta oynanacak derbisi öncesi sakatlık şoku yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu , maçının 65. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

'in 22. haftasında ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu , ikinci yarısında oyuna dahil olduğu mücadelenin 65. dakikasına sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı. Tecrübeli oyuncunun gelecek hafta oynanacak derbisinde sahada olup olmayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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