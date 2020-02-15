15 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok

F.Bahçe'ye Gustavo'dan kötü haber!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.02.2020

Fenerbahçeli futbolcu , maçının 85. dakikasında görerek gelecek hafta oynanacak derbisinde cezalı duruma düştü.

'in 22. haftasında ile , Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi kart sınırında bulunan Brezilyalı futbolcu , mücadelenin 85. dakikasında görerek 23. haftada oynanacak olan derbisinde cezalı duruma düştü.
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