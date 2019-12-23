Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel Denizlispor çıkışını sürdürmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor ise galip gelerek 2 haftalık hasretini dindirmek istiyor. Peki, Denizlispor-Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte seyir zevki yüksek olacak maça dair tüm detaylar...

Denizlispor ligde çıktığı son 4 maçta 10 puan alarak yükselişini sürdürdü. Evsahibi ekip, taraftarının da desteğiyle ligde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Konuk ekip Alanyaspor ise son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sadece 4 puan alabildi. Konuk ekip, Denizlispor deplasmanından galip gelerek kötü gidişatına son vermek istiyor.

DENİZLİSPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

Denizlispor: Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Zeki, Sacko, Murawski, Aissati, Barrow, Olcay, Rodallega

Alanyaspor: Marafona- N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Evsahibi ekipte sakatlığı süren Bergdich ve cezası süren Mustafa forma giyemeyecek.

Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Tayfur Bingöl forma giyemeyecek. Cezalı Siopis de forma giyemeyecek isimler arasında.