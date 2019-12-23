23 Aralık 2019, Pazartesi

SÜPER LİG

Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Denizlispor - Alanyaspor maçına dair tüm bilgiler!
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 23.12.2019

'in 16. haftasında sahasında Aytemiz 'u ağırlayacak. Son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Yukatel çıkışını sürdürmek istiyor. Aytemiz ise galip gelerek 2 haftalık hasretini dindirmek istiyor. Peki, Denizlispor-Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte seyir zevki yüksek olacak maça dair tüm detaylar...

ligde çıktığı son 4 maçta 10 puan alarak yükselişini sürdürdü. Evsahibi ekip, taraftarının da desteğiyle ligde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Konuk ekip ise son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sadece 4 puan alabildi. Konuk ekip, Denizlispor deplasmanından galip gelerek kötü gidişatına son vermek istiyor.

DENİZLİSPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER:
Denizlispor: Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Zeki, Sacko, Murawski, Aissati, Barrow, Olcay, Rodallega

Alanyaspor: Marafona- N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Evsahibi ekipte sakatlığı süren Bergdich ve cezası süren Mustafa forma giyemeyecek.

Konuk takımda ise sakatlıkları bulunan Lokman Gör, Juanfran ve Tayfur Bingöl forma giyemeyecek. Cezalı Siopis de forma giyemeyecek isimler arasında.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Konyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
PFDK kararları açıklandı! Gökhan Çıra... PFDK kararları açıklandı! Gökhan Çıra...
Kadıköy'de gelenek bozulmadı Kadıköy'de gelenek bozulmadı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör