A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihte ilk kez çıktığı FIVB Milletler Ligi'nde Kanada ile kozlarını paylaşacak. Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak için mücadele edecek. Voleybol maçının yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - Kanada voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihte ilk kez katıldığı Milletler Ligi'nin ilk etabında Kanada'ya karşı mücadele edecek. Antalya etabında Kanada'nın yanı sıra Hollanda, Fransa ve ABD ile karşılaşacak olan Filenin Efeleri, üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alarak finallerde mücadele etmeyi hedefliyor. Peki Türkiye - Kanada voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Kanada maçı 21 Mayıs Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

TVF Voleybol Salonu'nda başantrenör Cedric Enard yönetimindeki kampta çalışmalarını sürdüren Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde İtalya Milli Takımı'nın davetlisi olarak İtalya'nın Cavalese kentine giderek turnuvaya katılacak. Milli takım İtalya kampının ardından 18 Mayıs Cumartesi günü Milletler Ligi (VNL) 1. ayak karşılaşmaları için Antalya'ya dönecek. Milliler, Antalya'da 21 Mayıs'ta Kanada, 23 Mayıs'ta Hollanda, 25 Mayıs'ta Fransa ve 26 Mayıs'ta ABD ile karşılaşacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ANTALYA MAÇ TAKVİMİ

21 Mayıs: Kanada

23 Mayıs: Hollanda

25 Mayıs: Fransa

26 Mayıs: ABD

Japonya'nın Fukuoka şehrine 1 Haziran'da gidecek milliler, VNL'in son ayağı için de 15 Haziran'da Slovenya'nın Ljubljana şehrine geçerek Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak. Milletler Ligi'nde final maçları, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak. Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre olimpiyat hakkı kazanan 8 ülkenin dışında en yüksek FIVB sıralama puanını alan ilk 4 ülke de 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışacak milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar