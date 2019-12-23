MAÇ SONUCU | İttifak Holding Konyaspor 0-1 Trabzonspor | ÖZET
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Norveçli santrfor Sörloth kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 29'a çıkartırken, İttifak Holding Konyaspor 15 puanda kaldı.
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Trabzonspor, 28 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. İttifak Holding Konyaspor ise 29 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
12'nci dakikada Amir Hadziahmetovic'in pasına hareketlenen Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.
31'inci dakikada Alper Uludağ'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bajic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
38'inci dakikada Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın yanından ağlarla buluştu: 0-1.
İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
48'inci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
51'inci dakikada Pereira'nın pasında ceza sahasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın sert şutunda meşun yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.
55'inci dakikada Obi Mikel'in pasına hareketlenen Sörloth kaleci Serkan ile karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, araya giren Selim Ay'a çarpıp kornere çıktı.
70'inci dakikada Miya'nın plase vuruşunda kaleci Uğurcan topu güçlükle kornere çeldi.
74'üncü dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Jonsson'un ıskaladığı topu önünde bulan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
82'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında rakibi Yusuf Sarı'yı düşüren Ömer Ali Şahiner, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü. Şahiner, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Karşılaşma, konuk takım Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı