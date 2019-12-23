24 Aralık 2019, Salı

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | İttifak Holding Konyaspor 0-1 Trabzonspor | ÖZET

Fırtına Konya'da esti!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 Giriş Tarihi: 23.12.2019

'de , sahasında 'a 1-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Norveçli santrfor Sörloth kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 29'a çıkartırken, 15 puanda kaldı.

'de ilk yarının son haftasında , 28 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. ise 29 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada 'in pasına hareketlenen Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

31'inci dakikada 'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bajic'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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32'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Nwakaeme'nin ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın yanından ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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48'inci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

51'inci dakikada Pereira'nın pasında ceza sahasına hareketlenen 'nın sert şutunda meşun yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

55'inci dakikada Obi Mikel'in pasına hareketlenen Sörloth kaleci Serkan ile karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, araya giren Selim Ay'a çarpıp kornere çıktı.

70'inci dakikada Miya'nın plase vuruşunda kaleci Uğurcan topu güçlükle kornere çeldi.

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74'üncü dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Jonsson'un ıskaladığı topu önünde bulan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

82'nci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında rakibi Yusuf Sarı'yı düşüren Ömer Ali Şahiner, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördü. Şahiner, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, konuk takım Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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