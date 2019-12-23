24 Aralık 2019, Salı

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 1-5 Aytemiz Alanyaspor | ÖZET

Alanya deplasmanda farka koştu
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 Giriş Tarihi: 23.12.2019

’de 16'ncı hafta mücadelesinde evinde Aytemiz ’a 5-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Welinton (2), Djalma Campos, Cisse ve Onur kaydederken, adına tek gol Estupinan’ın ayağından geldi.  Denizlispor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken ise 2 hafta aradan sonra galip geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

32'nci dakikada 'un sağ kanattan Zeki ile kullandığı kornerde ceza sahası içinde Oğuz kafayı vurdu. Kaleciyi aşan topu Ceyhun çizgiden çevirdi.

35'inci dakikada Aytemiz sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Salih'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Welinton topu ağlara gönderdi: 0-1.

42'nci dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Welinton'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

43'üncü dakikada Baiano sağ kanattan etkili ortaladı. Ceza sahası içindeki Djalma Campos'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

78'inci dakikada Musa Çağıran'ın ortasında arka direkte Cisse topu filelerle yolladı: 0-4.

83'üncü dakikada Aissati'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Estupinan'ın sert şutunda top ağlara gitti: 1-4.

88'inci dakikada gelişen Aytemiz atağında Efecan sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Ceza sahasında Onur topu filelere yolladı. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. İtiraz üzerine VAR'a giden ve pozisyonu inceleyen gol kararını verdi: 1-5.

Maçta başka gol olmayınca mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

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