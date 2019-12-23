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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ünal Karaman'dan Sturridge sözleri

Ünal Karaman'dan Sturridge sözleri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin zirvesindeki mücadeleyi devam ettirme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Dostane oynayan iki takımdan sahadan bugün mutlu olarak ayrılan biz olduk" dedi. Karaman ayrıca İngiliz yıldız Daniel Sturridge ilgili de konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Karaman, zirve mücadelesini devam ettirmeye çalıştıklarını belirterek, ''Zirve mücadelesini devam ettirme adına gayretimiz varken, Konyaspor'da kritik maçlardan sonra puan kaybı yaşadı ve onlar açısından da son derece önemli bir maçtı. Dostane oynayan iki takımdan sahadan bugün mutlu olarak ayrılan biz olduk" ifadelerini kullandı.

Karaman yaptığı açıklamada Daniel Sturridge'i neden oyundan aldığını da açıkladı.

Futbolcularında takım bilinci olduğunu söyleyen Ünal Karaman, ''Bugün 28. maçımızı oynadık. Bu kadar sakatlığın üzerine belli oyuncular gereğinden fazla oynadı. Bir oyuncu sezonda 28 maç oynasa, iyi oynadı sayılabilir. Takım bilinci var, yenseler de yenilseler de bir gayretin, samimiyetin içindeler.'' dedi.

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''STURRIDGE'DE KIRGINLIK VARDI''

Yıldız futbolcu Daniel Sturridge'i neden oyundan aldığını açıklayan Karaman, ''Sturridge'in bir kırgınlığı vardı, hocam deneyeyim dedi maç başında, devrede kötü hissedince öyle bir değerlendirme yaptık. Ben oyuncularımın hepsinden memnunum, bu değişikliğin de farklı algılanmasını istemem.'' ifadelerini kullandı.

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