24 Aralık 2019, Salı
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Abdulkadir Parmak: Hedefimiz şampiyonluk
Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
23.12.2019
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