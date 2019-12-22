22 Aralık 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Minik Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı birlikte poz verdi
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde toplandı. Taraftarların arasında bulunan minik Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı kameralara poz verdi.
Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplandı. Günün erken saatlerinde tesislere gelen taraftarlar takımlarını stada uğurlamak için beklemeye koyuldu. Öte yandan babasıyla tesislere gelen minik bir Beşiktaş taraftarının Fenerbahçeli taraftarlarla kameralara poz vermesi büyük ilgi topladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı