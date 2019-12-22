22 Aralık 2019, Pazar

SÜPER LİG

Minik Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı birlikte poz verdi

Minik Beşiktaş ve F.Bahçe taraftarı birlikte poz verdi
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 22.12.2019

’de derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra ’nde toplandı. Taraftarların arasında bulunan minik Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı kameralara poz verdi.

'de oynanacak olan - derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Samandıra önünde toplandı. Günün erken saatlerinde tesislere gelen taraftarlar takımlarını stada uğurlamak için beklemeye koyuldu. Öte yandan babasıyla tesislere gelen minik bir Beşiktaş taraftarının Fenerbahçeli taraftarlarla kameralara poz vermesi büyük ilgi topladı.

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