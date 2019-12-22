Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike!

Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün 350. randevuya çıkacak. Süper Lig 16. haftanın en çok dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor...

Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanacak ilk yarının son maçında forma giyemeyecekler.

Bu üç oyuncunun yanı sıra teknik heyet diğer futbolcuları da kart konusunda uyardı.

BEŞİKTAŞ'TA İSE 5 İSİM...

Burak, Lens, Necip, Ruiz ve Gökhan Gönül Beşiktaş'taki kart sınırında olan isimler. Siyah beyazlılar 17. hafta maçında Gençlerbirliğini konuk edecek.