23 Aralık 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike!

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Sarı-lacivertlilerde , ve , maçında kart görmeleri halinde ligin 17. haftasında oynanacak maçında cezalı duruma düşecekleri için forma giyemeyecekler.

ve bugün 350. randevuya çıkacak. 16. haftanın en çok dikkat çeken maçı olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor...

Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Kaptan , ve , Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde deplasmanda ile oynanacak ilk yarının son maçında forma giyemeyecekler.

Bu üç oyuncunun yanı sıra teknik heyet diğer futbolcuları da kart konusunda uyardı.

BEŞİKTAŞ'TA İSE 5 İSİM...

Burak, Lens, Necip, Ruiz ve Beşiktaş'taki kart sınırında olan isimler. Siyah beyazlılar 17. hafta maçında konuk edecek.

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