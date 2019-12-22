MAÇ SONUCU l Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş l ÖZET

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve yılın son derbisinden galibiyetle ayrılan taraf oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla puanını 28'e yükselterek şampiyonluk yarışında kalmak adına kritik puanları hanesine yazdırırken 6 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 3. yenilgisini alan siyah beyazlılar 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı ve zirve yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada penaltıdan Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan ile 58. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise 45+5. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde evindeki üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılırken, bu 4 maçta da en az 3 gol buldu ve puanını 28 yaptı. Beşiktaş ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 27 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Muriç

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner, Burak Yılmaz

İŞTE İKİ TAKIMIN DİZİLİŞİ

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında başlama düdüğü çaldı ve mücadele başladı.

2' Korner kazanan takım Fenerbahçe. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Max Kruse.

5' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Beşiktas takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

6' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Caner Erkin sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

8' Max Kruse şut! Top Beşiktas defansından dönüyor.

8' Fenerbahçe takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Deniz Turuc.

9' Beşiktas savunması Max Kruse tarafından çekilen şutu engelliyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda skorda değişiklik yok.

19' Fenerbahçe takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Deniz Turuc.

22' Penaltı! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda hakem düdüğünü penaltı kararı için çalıyor. Fenerbahçe penaltıyı kazanan ekip.

23' GOL! Fenerbahçe penaltı golü ile öne geçiyor. Max Kruse 1-0.

28' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Caner Erkin sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

29' Vedat Muriqi şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda skor değişmedi.

31' Beşiktas takımında sarı kart gören oyuncu Jeremain Lens.

32' GOL! Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında farkı açan golü atan oyuncu Ozan Tufan. Durum şimdi 2-0.

33' Sarı kart! Caner Erkin sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

37' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda Fenerbahçe atağı. Şutu çeken oyuncu Deniz Turuc ancak top Beşiktas savunmasınca karşılanıyor.

43' Burak Yılmaz kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Fenerbahçe savunmasınca engelleniyor.

43' Beşiktas takımı golü bulabilirdi ama Caner Erkin çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

45' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Fenerbahçe takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

45' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Fenerbahçe takımında Aziz,Serdar.

45'+1 4.Hakem 5 dakikalık eklenen süreyi gösteren tabelayı kaldırıyor. İstanbul şehrinde en az 5 dakika uzatma oynanacak.

45' +5 2:1 Gol! Beşiktas maçtan kopmamak adına farkı bire indiren golü buldu. Ve şimdi skor 2-1. Caner Erkin asisti yapan oyuncu.

İLK YARI SONUCU Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda ilk yarının son düdüğü çaldı.

İŞTE İLK YARI İSTATİSTİKLERİ

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

Maçın hakemi ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı.

46' Fenerbahçe takımının Ozan Tufan ile kaleye çektiği şut, Beşiktas savunmasından dönüyor.

47' Beşiktas takımında sakatlık geçiren oyuncu Burak Yılmaz. Sağlık görevlileri sahada.

48' Rakip sahada gol arayan takım Beşiktas. Mohamed Elneny kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

54' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Fenerbahçe takımında şutu çeken oyuncu Ozan Tufan.

56' Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Fenerbahçe takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

57' Fenerbahçe oyuncusu Ozan Tufan şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

57' Vedat Muriqi, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.

58' GOL! Vedat Muriqi attığı gol ile durumu 3-1 yaptı. Asist Mauricio Isla.

66' Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman Takımı ofsayta takılıyor.

67' İsabetsiz şut! Fenerbahçe Deniz Turuc ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

69' Korner kazanan takım Fenerbahçe. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Deniz Turuc.

69' Fenerbahçe atağında Vedat Muriqi kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

70' Burak Yılmaz kafa vuruşunu yapan oyuncu ancak Beşiktas bu kafa vuruşundan sonuç alamıyor.

70' Vedat Muriqi şutunu çekiyor ancak isabet yok.

72' Maçta heyecanlı anlar. Atiba Hutchinson şutunu çekiyor ancak top Fenerbahçe savunmasından dönüyor.

73' Tolga Ciğerci isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, İstanbul şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

75' Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe takımında giren oyuncu Ferdi Kadioglu, çıkan oyuncu Deniz Turuc.

80' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Max Kruse sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

81' Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında, Fenerbahçe takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

81' Fenerbahçe atağında kafa vuruşunu yapan isim Vedat Muriqi ancak top kaleyi bulmuyor. İstanbul şehrindeki maçta skor değişmiyor.

86' Oyuncu değişikliği! Ersun Yanal oyuncu değişikliğine gidiyor. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi stadında oyuna giren oyuncu Tolgay Arslan, çıkan oyuncu Max Kruse.

87' Beşiktas takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Umut Nayir, çıkan oyuncu Burak Yılmaz.

89' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Georges-Kevin Nkoudou.

90'+1 Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Ozan Tufan, oyuna giren oyuncu Mathias Jorgensen.

90'+1 Fenerbahçe takımında Vedat Muriqi çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

90'+1 Ofsayt! Ofsaytta kalan takım Fenerbahçe.

MAÇ BİTTİ! İstanbul şehrinin ev sahipliği yaptığı maçta Cüneyt Çakır son düdüğü çaldı ve maçın 3-1 bittiğini ilan etti.

İŞTE İKİNCİ YARI İSTATİSTİKLERİ

SON MAÇ BERABERE

Fenerbahçe ile Beşiktaş, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlılar adına goller Gökhan Gönül ve Burak Yılmaz (2) kaydederken, sarı-lacivertlilerde goller Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

BEŞİKTAŞ, SON 24 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ



Beşiktaş, yarın konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 24 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



SON 17 MAÇTA 19 KIRMIZI KART



İki takım arasında oynanan son 17 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu.

Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.

EMRE KADRODAN ÇIKARTILDI



Fenerbahçe'de takım kaptanı Emre Belözoğlu, maç kadrosundan çıkarıldı.



Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu maç kadrosundan çıkarıldı. Yedekler arasında yer alan ve maç öncesi sağ kasığında ağrı hisseden Belözoğlu, tedbir amaçlı kadroda yer almadı.



SARI LACİVERTLİ EKİPTE 6 EKSİK



Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı maça 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertli ekipte Sadık, Emre, Moses, Zajc ve Hasan Ali sakatlıkları sebebiyle derbi maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası bulunan Rodrigues de Beşiktaş derbisinde forma bulamadı.





ROBIN VAN PERSIE, KADIKÖY'DE



Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini izlemek için Kadıköy'e geldi.



Fenerbahçe'de 2015-16 sezonunda forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, Ülker Stadyumu'na geldi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçı tribünden takip eden Robin van Persie'ye sarı lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf da çektirdiler.





FENERBAHÇE'DE 9 İSİM İLK KEZ BEŞİKTAŞ DERBİSİNE ÇIKTI



Fenerbahçe'nin 9 futbolcusu ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşadı. Sarı lacivertli ekipte; Gustavo, Vedat, Deniz, Altay, Max Kruse ve Tolga Ciğerci ilk 11'de sahaya çıkarken, Adil Rami, Mevlüt Erdinç ve Zanka yedekler arasında yer alıp forma bekledi.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maça iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Ülker Stadyumu'nu tamamen dolduran taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.