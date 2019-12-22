22 Aralık 2019, Pazar

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Ocakta imzalıyor

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, adı Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 15:38
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Ocakta imzalıyor

Süper Lig'de ilk yarının bitimine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Ocakta imzalıyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakmasının ardından yaz transfer döneminde kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar aldı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Ocakta imzalıyor

Sezonun sona ermesiyle birlikte kiraladığı oyuncular dahil tam 15 futbolcusuyla yollarını ayıran Kanarya, başta Gustavo, Kruse, Muriç, Emre ve Muriç olmak üzere 12 oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Ocakta imzalıyor

Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de ilerleyen haftalarda yaşanan düşüş ve sakatlık sorunları, puan kayıplarını da beraberinde getirdi.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Ocakta imzalıyor

İlk 15 haftada 25 puan toplayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu şampiyonluklarla taçlandırmayı amaçlıyor.

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