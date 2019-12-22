Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! Ocakta imzalıyor

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, adı Beşiktaş ile de anılan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 15:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





